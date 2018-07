Peaminister Jüri Ratas rääkis oma 40. sünnipäeva intervjuus Eesti Ekspressile, et tunneb alati Eesti üle uhkust, kuid sügisene EKRE meeleavaldus Euroopa liidu digitippkohtumise ajal jäi ta hinge närima.

"29. septembril 2017, kui oli EL digitippkohtumine ja kui esmakordselt Eesti ajaloos tulid kõik Euroopa liidu liidrid siia Tallinna ning Kultuurikatlast üle tänava toimus meeleavaldus… Ühelt poolt on see raske tunne, aga teisalt toon näite, et kui meil oli sotsiaaltippkohtumine Göteborgis, seda peeti sadamas, siis oli näha, kuidas inimesed järgmise kai peal protestisid minu hea ametikaaslase Stefani vastu (Stefan Löfven on Rootsi peaminister - Ekspress.)," meenutab Ratas.

" Võib öelda, et see ongi demokraatia.Aga 29. septembril mõtlesin, et kas see on ikka kõige hetk öelda Euroopa liidritele, et see, see ja see ei sobi."