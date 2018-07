Vanglate asekantsler Priit Kama räägib Eesti Ekspressis, et Viru vangla nõuab allilmaliider Assar Pauluselt harjaga koristamist, kuna seaduse järgi on kõik süüdimõistetud kohustatud töötama. "Vangi töökohustus ei ole minu ega minu tänaste kolleegide poolt välja mõeldud," märgib Kama.

"Vangla roll on kohelda kõiki ühtmoodi," rõhutab Kama, et Assar Paulus ei saa mingit karmi erikohtlemist. "Kui vanglasse tuleb keegi X,Y või Z, siis me ei hakka mõtlema, mida temaga peale hakata."

Samuti lisab Kama, et kui riik paneb inimese vanglasse, siis ei saa luua arusaama, et keegi saab endale rohkem privileege, kuna ta on subkultuuriliste arusaamade järgi teistest kuidagi tähtsam.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Ekspress, et allilmaliider Paulus keeldub vanglas talle määratud koristamistöödest ning on seetõttu juba üle 250 päeva kartseris ehk sisuliselt üksikvangistuses veetnud.