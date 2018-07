Nukuteatri endine juht Meelis Pai räägib Eesti Ekspressis, kui valusalt lõppes tema muinasjutuliselt kulgenud abielu.

End ohvrina esitlev Pai räägib, et viimased viis aastat tema elust on abielulahutusele järgnenud varajagamise tõttu olnud väga alandav aeg. Pai naine Kirsti jättis mehe maha kirja teel, kui oli saanud jälile, et Pail on armuke.

Pai oli enda sõnul naise lahkumisest šokis, ent jaksas koos naisega siiski läbi käia pea viie aasta pikkuse kohtutee, mille lõpplahendusena jäi talle paari ühine kodu, milleks on uhke villa Järvel, üks korter ning pere koerad, samuti kohustus tasuda kopsakas pangalaen. Kirsti sai osalused paaris likvideeritud firmas ja pangaarved, mille saldo on miinuses.

