Mitmel pool Eestis on teeremondi tõttu liiklus piiratud ning varuda tuleb rohkem aega.

Jõgeva maakonnas on teeremondi tõttu liiklusele suletud 2. juulist kell 09.00 kuni 15. septembrini kell 20.00 Põltsamaa–Võhma maantee Põltsamaa linnas (km 2,2–2,6). Sõiduautodele ja kuni 8 tonni veoautodele on ümbersõit korraldatud Eha ja Õnne tänava kaudu. Raskematele veoautodele on ümbersõit korraldatud Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa, Põltsamaa–Pajusi–Luige ja Jõgeva–Põltsamaa maantee kaudu. Teekond pikeneb 1,5 km.

Pärnu maakonnas on truubiremondi tõttu liiklusele suletud 4. juulil kell 10.00–17.00 Kärbu–Kõima maantee Kihlepa–Tuuraste lõigul (km 6,3–6,4). Ümbersõit on korraldatud Audru–Tõstamaa–Nurmsi maantee kaudu. Teekond pikeneb 2,5 km.