See, mida kuuled, näed või koged, võib muuta su ellusuhtumist ja põhimõtteid. Miski paistab sootuks uues valguses ja tagantjärgi hämmastad, et sa seda varem pole märganud.

On lihtsam keskenduda oma tööle ja enesearendamisele. Keegi oluline isik, kes vahepeal tundus kaugenevat, ilmub taas silmapiirile ja näed, et ta hoolib sinust väga.

Saad aru, mida teised valesti teevad ja tõenäoliselt ei jäta sa ka asjakohaseid märkusi tegemata. Too rõhk kaaslaste kritiseerimiselt pigem enda tegevuse analüüsile.

Väga palju energiat sul ei ole, mõtle, kuidas seda mõistlikult kasutada. Kui alustad millegi päris uuega, võtab see tõenäoliselt rohkem aega ja vaeva, kui sa ette näha oskasid.

Kas sa muust kui armastusest praegu üldse mõelda suudad? Juhused viivad sind kokku uute huvitavate inimestega, võimalik on armumine lausa esimesest silmapilgust.

Enne, kui otsustavalt tegevusse asuda, peab sul olema piisavalt informatsiooni. On väga hea hetk selleks, et info kogumisega tegeleda, õigetele inimestele küsimusi esitada.

Palju õnne, Vähk! Algaval eluaastal on raha- ja äriasjad tähelepanu keskmes. Ka paljud suhted saavad alguse just äriga seoses. Palju aitab sind see, kui käitud küll viisakalt, ent keerulises olukorras suudad oma sõna ka jõuga maksma panna. Palgatöö võib olla raske – pead täitma ka igavaid ülesandeid, mis pärsivad su loomingulisust.