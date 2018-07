Tallinnas sai esmaspäeva õhtul esimest korda näha tantsutrupi Young Boy Dancing Group provotseerivat, julget ja seksuaalset esinemist, kus trupi liikmed torkasid lasereid tagumikku ja omavahel aelesid.

2. juuli õhtul avati Tallinna Kunstihoones 13. Balti triennaal pealkirjaga „Unusta tont“. Tegemist on selle aasta suurima rahvusvahelise kunstifestivaliga Baltimaades. Triennaal toimub Leedus (11. mai – 12. august), Eestis (29. juuni – 2. september) ja Lätis (21. september – 18. november). Kolm näitust on erinevad, kuid koonduvad sama pealkirja alla. Triennaali peakuraator on prantsuse päritolu Vincent Honoré.

Näituse avamisõhtul astusid performance’itega üles Adam Christensen, Merike Estna, rühmitus Young Girl Reading Group, Paul Maheke ja Young Boy Dancing Group (YBDG).