Eesti alkoholitootjate sõnul ei müü nad oma tooteid Lätti sugugi kallimalt kui Eestisse. Jutt, nagu muudaksid nad naaberriiki müüdavate kaupade hinnad madalamaks, et sundida valitsust alkoholipoliitikat muutma, ajab mõnda neist lausa naerma. „Ma võin omalt poolt kinnitada, et teen iga päev kõik, et Läti piirile [kaupa] võimalikult kallilt müüa,“ ütleb näiteks Saku Õlletehase müügijuht.