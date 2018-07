Kaks rida 2. juuli Riigi Teatajast 2002. aastal toona erilist tähelepanu ei leidnud: „Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks annan Valgetähe III klassi teenetemärgi Pablo Millerile, Suurbritannia Ühendatud Kuningriikide saatkonna I sekretärile. Arnold Rüütel.“

Kes enam mäletas, et Pablo Milleri nimi vilksatas aasta tagasi uudisnupus, mis rääkis kahest šotlasest, keda kapo kahtlustas rahvusvahelise narkoäri korraldamises ja taotles nende väljaandmist. Inglased väitsid aga Briti kohtus, et nad on luureasutuse MI6 agendid, kes pidid Eestis venelaste järele luurama. Nende kontaktisikuks olnud toosama Pablo Miller.

Uudis sähvatas ja kadus. Olgu ka, et Vene FSB kohe teatas, et Miller on tõesti Briti luure resident Eestis. Agar värbaja.

Nüüd ilmus pensionile läinud ja provintsi, Salisburysse, kolinud Miller jälle vaatevälja. Salisburysse oli vahepeal asunud ka endine GRU polkovnik Sergei Skripal, kelle Miller olevat 1995. aastal värvanud 100 000 dollari eest. Linnas pandi tähele, et nad istusid kord kuus pubis. Skripal näis Millerile midagi ette kandvat.

Millega lugu lõppes, on teada – Skripali ja tema tütart taheti närvigaasiga tappa. Väidetavalt Putini käsul. Mõlemad jäid küll ellu.