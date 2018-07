Teisipäeval võõrustas president Kersti Klajulaid Kadrioru lossi Roosiaias parimaid üld- ja kutsehariduskoolide lõpetajaid ning parimaid kõrgkoolilõpetajaid.

"Teist on saanud tegelikult meie maamuna ühed priviligeeritumad kodanikud, sest teil on haridus. See on kõige suurem väärtus, mille me saame oma ellu kaasa ja on oluline kasutada seda vastutustundlikult," ütles Kaljulaid ülikoolilõpetajatele peetud kõnes.

"Teie olete esimene vaba töötajate põlvkond ja teie lastest peab saama esimene vabade õppijate põlvkond. Kuidas te seda teete, see jääb juba teie otsustada.

Edu teile tulevikuks. Ma loodan, et Eestil on teie kätes kindel ja turvaline areneda," soovis president.

