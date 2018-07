"Üks noormees tuli Taavile häirivalt lähedale ja hakkas jaburat juttu ajama, et andku ta talle jäätisest ampsu. Küsis, et mis jäätist sööd," kirjeldas sõber.

Laupäeval tulistamisega päädinud kakluse keerises viibinud Taavi Sõnajala sõbrad rääkisid "Suvereporterile", et noortekamp hakkas tüli norima, kuna Taavi sõi jäätist.

"Siis Taavi muidugi tõukas vastu. Siis läks seal kähmluseks, kuni selleni, et Taavi oli juba pikali maas ja kallaletungija oli tema peal ja klobis teda," seletas sõber.

Teine sõber rääkis, et Taavit peksti korduvalt jalgadega näkku ja ribidesse, nii et tal on ninaluu ja ribid katki. Pärast seda, kui Taavil õnnestus ründajate käest põgeneda, läks ta autosse ja võttis oma seadusliku tulirelva. Seejärel üritati teda uuesti rünnata.

"Tema ainus eesmärki oli ründaja peatada, tema põgenemist takistada ja ta politseile üle anda." Sõbra sõnul tegi Taavi ründajale lasu kätte, mis ei tekitanud mehele mingeid kehavigastusi: "Ta on absoluutselt korras omadega, see kannatanu."

Laupäeval, 30. juunil alustas Põhja prefektuur kriminaalmenetluse sama päeva hommikul Tallinna kesklinnas aset leidnud avaliku korra raske rikkumise asjaolude väljaselgitamiseks.

Politsei versioon juhtunust

Olemasolevatel andmetel tulistas 34aastane mees, Taavi Sõnajalg, laupäeval kella 9.14 ajal Pärnu maanteel asuva baari juures tänaval 26aastast meest käsivarde, kes sai vigastada. Kannatanu toimetati kiirabiga haiglasse, kus talle osutati esmaabi ning lasti seejärel kodusele ravile.

"Senise menetluse käigus kogutud andmed viitavad sellele, et baari ees seisnud seltskonna juurde tulnud meesterahvaste vahel tekkis sõnavahetus, mis kasvas üle füüsiliseks konfliktiks ja mis ei olnud ainult ühepoolne. 34aastane mees läks ja võttis seepeale autost tema nimele registreeritud tulirelva Sig Sauer ning tulistas kannatanut. Samuti sihtis ta relvast baari ees tänaval viibinud inimesi, kes olid sellisest tegevusest hirmul ning šokis ja varjusid lähedal olevate sõidukite taha või jooksid eemale. Politsei pidas kuriteo toimepanemises kahtlustatava kinni. Kogutud andmete põhjal on võimalik väita, et kahtlustatav võis olla teo toimepanemise ajal narkojoobes, kuid lõpliku tulemuse selgitab siiski välja ekspertiis," kirjeldas Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Kristina Kivi.

Prokuratuur esitas kohtule taotluse kahtlustatavana kinnipeetud Sõnajala vahistamiseks. Kohus tutvus kogutud materjalidega ning rahuldas esitatud taotluse.