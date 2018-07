Pärast viietunnist merereisi Ruhnu sadamasse jõudes on tunne, et Eesti on jäänud kaugele ja olen jõudnud kodumaa kõige üksildasemasse paika. „Palun mine Ruhnu, räägi kohalikega ja tutvu sealse eluoluga,“ uurib ülemus, kas saaksin nädala alguses saarele sõita. Olen kohe nõus, sest olin pikalt puhkusel ja pole kursis järjekordse üleriigilise draamaga, mille keskmes on seekord sadakonna elanikuga Ruhnu.

Leheveergudel kajab mitmete ruhnlaste äng ja pettumus: miks neile pole inimlikku transporti tagatud. Tagatipuks on saart teenindav asenduslaev Amalie tormise mere tõttu mitu reisi ära jätnud, mistõttu on Ruhnu ülejäänud riigist pea täiesti ära lõigatud.

Mõistan, et esialgne plaan sõita hommikul saarele ja õhtul koju tagasi on naiivne soovunelm, mis ei täitu. Heal juhul saan Ruhnu esmaspäeval ja kõige varem tagasi neljapäeval. Kui nädala lõpus on meri tormine ja järjekordne reis seetõttu ära jääb, saan koju alles pühapäeval. Ruhnu pääseb praegu vaid Saaremaal asuva sadama kaudu, mistõttu Tallinnast liikudes tuleb arvestada minimaalselt kolmetunnise autosõiduga. Nädalavahetusel möllanud torm esmaspäevaks järele ei anna ja planeeritud reis jääb ära. Amalie jõud ei käi lihtsalt merest üle ja 70 kilomeetri pikkune teekond tormisel merel oleks reisijatele liiga suur trauma.

Juba praeguseks on Ruhnu reisi planeerimine ülimalt frustreeriv, kuid saarele peab jõudma. Järgmine katse on teisipäeva hommikul kell 10. Selgub, et eelmüügist on Amaliele kõik piletid välja müüdud. Pileteid saab osta vaid kohapeal ja infotelefon soovitab platsis olla aegsasti.

Tunglemist pole

Minu ja fotograafi üllatuseks mingit tunglemist Amaliele pole. Laevakapteni sõnul on pardal 30 hinge, neist umbes pooled kohalikud. Alus mahutab umbes 50 reisijat. Amalie tekil on kopp, väikebuss, kastiga maastur, alusetäis toidu-ja majapidamiskraami, muu hulgas toiduõli, värsket piima, laste mähkmeid, vetsupaberit ja paar kasti õlut. Teekond algab kell 10 Saaremaalt Roomassaare sadamast, Ruhnu jõuame kell 15. Tundub, et merejumal on armuline, sest väike laev kõigub väga vähe. Teadaolevalt võib niivõrd väike praamlaev tuule käes loksuda üksjagu. Seintel on sildid, mis õpetavad, mis rohtu tuleks võtta, et merehaigus ei vaevaks.

Vahetult enne sadamasse jõudmist hakkab hoovihma sadama. Tuul lõikab kui noaga.