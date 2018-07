40% Eesti elanikest teeb vähemalt korra kuus telesarjade maraton-vaatamist ning 26% koguni iganädalaselt, näitab kõigis Balti riikides hiljuti läbiviidud voogedastusteenuste kasutamise uuring.

Uuringufirma Spinter Research kohaselt on telesarjade maraton-vaatamine (binge-watching) kõige populaarsem 18-35-aastaste eestlaste seas. 68% inimestest vaatab internetis videosisu üksi kodus olles, 19% elukaaslasega ning 12% pere ringis. 96% kasutab voogedastust kodus, kuid 5% ka tööl ning 3% autos või ühistranspordis.

Telesaatejuht ja meelelahutaja Erkki Sarapuu leiab, et tänapäeval on inimeste elutempo muutunud nii kiireks ja päevad nii intensiivseks, et on väga raske ennast teatud kindlaks kellaajaks teleri ette sättida: ”Praegu on üha populaarsemaks muutumas tv on demand - teenus ehk siis igasugused voogedastusplatvormid, mis võimaldavad tarbida endale meelepärast sisu mugavalt kellaajast ja ka asukohast sõltumata,” ütles Sarapuu.