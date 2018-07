Ammu pole küsimus enam selles, et kas enneolematu piirikaubanduse Lätiga vallandasid valitsuse lühinägelikud otsused või mitte. Et see nii on, kinnitavad oma käitumisega vastastikkusesse poriloopimisse laskunud poliitikud. Kellele kuulub suurim süü: Taavi Rõivasele, Jüri Ratasele või Jevgeni Ossinovskile? Kuna viimane taandas end vabatahtlikult valitsusest, näib vastus selge.

Teisalt pole ühtegi põhjust arvata, et ainult valitsus kalkuleeris küüned oma poole, kui lootis, et rahva tervise kaitse kattevarjus tõstetud alkoholiaktsiis toob riigieelarvesse üha suuremat tulu. Hinnatõus ei pruukinud meeldida klientuuri vähenemist pelgavatele kaupmeestele, ent seda enam oli tarvis allesjäänud ostjatelt koorida mitu nahka. Pood, mis ei lähtu loogikast, et osta tuleb võimalikult odavalt (igale aktsiisitõusule on eelnenud suuremas mahus alkoholi varumine) ja müüa kallimalt, peaks niikuinii uksed varsti kinni panema.

Imestada ei maksa nüüdki, kui valitsuse alkoholipoliitikat kõige tulisemalt kritiseerinud alkoholitootjad raporteerivad rekordkasumitest. Kui ilmnes, et eestlase õlle- ja napsiisu ei rauge ka kõrgema hinna tõttu, vaid janu ajab inimesed soodsamasse Lätti, olid kodumaised tootjad juba ees ootamas. Kas sealsete odavate hindade puhul mängib oma rolli seegi, et Eesti alkoholitöösturid müüvad Läti kaupmeestele odavamalt kui siinsetele, võib vaid aimata, sest tootjad ise jäävad küsimise peale kidakeelseks. Igatahes müüakse juba ligi kolmandik toodangust Lätis, ja kuna näiteks õllehinna vahe püsib kahekordsena, pole piirikaubanduse iseenesest katkemist loota. Läti tõrksuses alkoholiaktsiisi tõusuga meile järele tulla võime natuke süüdistada iseennastki – küllap võetakse eeskujuks aastaid meie kasuks töötanud Eesti-Soome piirikaubandust.

Nii tuleb tõdeda, et kuigi valitsus on vaid üks osaline selles, et õllehinna vahe kahe riigi vahel niivõrd suureks on kärisenud, on just poliitikute võimuses seda muuta. Äriettevõtted oskavad kasu lõigata igast olukorrast, ent valitsuse jaoks ei saa riigieelarve täitmine olla ainus eesmärk. Õlleparadiisist alkoholismilõksu sattunute päästmine pole ju tootjate või kaupmeeste, vaid ikka ühiskonna asi.