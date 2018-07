USA telestaar Oprah Winfrey ei ole teatanud plaanideks USA presidendiks kandideerida, kuid meedia ei suuda lõpetada naise käest selle kohta küsimuste küsimist. Winfrey rääkis Briti Vogue’ile, et tema ei suudaks presidendina poliitmaastikul ellu jääda.

“Poliitilises struktuuris, mis on täis valesid, jama, p*ska, tigedust, selja taga tegutsemist - ma tunnen, et ma ei suudaks selles eksisteerida,” sõnas naine.

Winfrey Kuldgloobuste kõne, mis oli inspireeritud “Time’s Up” (“Aeg on ümber”) liikumisest, raputas Hollywoodi. Tema sütitavad kommentaarid panid paljud arvama, et ta on tegemas eeltööd poliitikukarjäärile. Kuid hiljem ta pani naine kõlakatele piiri, öeldes, et ta kandideerib presidendiks ainult juhul, kui Jumal talle niimoodi ütleb.

“Ma ei suudaks seda teha. See ei ole puhas äri. See tapaks mu,” kommenteeris Winfrey.