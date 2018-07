Naised (eriti just veidi volüümikamad) on igal suvel sama probleemiga kimpus: kui kuumad ilmad on käes ning paksud püksid vahetuvad seelikute vastu, hakkavad reied ebameeldivalt teineteise vastu hõõrduma.

Reite hõõrdumise vältimiseks on hea idee pihustada sisekülgedele deodoranti (boonuseks on hea lõhn) või meigialuskreemi. Kuna enamik meigialuskreemidest sisaldab silikooni, tekitab see nahale barjääri, mis hoiab niiskust kinni. Kui nahk ei higista, ei hakka ta ka hõõrduma.

Samuti on olemas spetsiaalsed hõõrdumisvastased reieosa kaitsed, mida leidub Sokisahtli poes mitmetes suuruses ja mis sobivad erinevas kehakaalus naistele. Kaitsed peituvad mugavalt seeliku või lühikeste pükste alla ning ei ole nähtavad. Pitsi all olev silikoonriba muudab kaitsete kandmise mugavaks.

Oluliseks plussiks on seegi, et reieosa kaitsed on kauni välimusega ja sitsilised – samamoodi nagu kaunis pesu, tõstab seksika välimusega ja sitsiline aksessuaar iga naise enesekindlust! Lisaks mugavusele on need kaitsed kelmikas akessuaar!

Vaata valikut reiekaitseid Sokisahtli e-poest SIIT!