Neiu lisab, et tol hetkel tundus see nii uskumatu ja kauge unistus. „Kuid mul õnnestus üks oma suurtest soovidest täita!“

„Ausalt öeldes emotsioonid on väga laes. Kui ma lõpetasin põhikooli, siis ma ütlesin oma emale, et ma lõpetan gümnaasiumi kuldmedaliga ja et küll ta veel näeb seda!“ sõnab Jõhvi Gümnaasiumi vilistlane Anna Agejeva.

„Muidugi nõuab õppimine suurt pühendumust, pingutust ja vaeva. Väga palju annab jõudu ja motivatsiooni juurde see, kui lisaks koolile tegeleda ka hobidega, mis pakuvad endale huvi. Kõige olulisem on leida tasakaal õppimise ja hobide vahel, sest need tegelikult täiendavad üksteist ja aitavad ajaplaneerimise oskustele kaasa,“ räägib medaliga lõpetanud Agejeva.

Neiu veel välismaale minna ei plaani. „Tahan minna õppima Tallinna Tehnikaülikooli riigiteadust, sest see on midagi, mis aitab Eesti arengule tulevikus kaasa. Välismaa ülikoolid on tõesti maailmas kõrgel tasemel, aga meie väikeses riigis pakutav haridus on ka tohutult heal tasemel ja ma arvan, et võib-olla on parim viis saada vundament alla siin Eestis.“

Jõgeva Gümnaasiumi vilistlane Andra Värnik sõnab, et temal ei tulnud õppimine väga raskelt ega nõudnud suurt pingutust. „Tähtis on tundides kaasa töötada, siis ei ole kodus ka nii palju teha. Minu puhul toimib ise töötamine ja õppimine ja keegi mind otseselt survestama ei pea. Mu ema on mulle alati öelnud, et ta ei esita mulle ega mu õele kooli osas nõudmisi, sest ta teab, et me nõuame endalt ise palju rohkem.“

Neiu esialgne plaan on jääda kodumaale ja minna Tartu Ülikooli, eesti keelt ja kirjandust või inglise keelt õppima. „Kindlasti tahaks välismaal ära käia, magistrantuur tundub seal huvitav, kuid tahaksin kindlasti ka kodumaale tagasi tulla. Tugev side kodu, kodumetsaga ja siinsete inimestega hoiab mind siin.“

Jõgeva Gümnaasiumi vilistlane Naatan Johannes Bender kinnitab, et kui algusest peale üritada ja kaasa teha, siis ei ole õppimine raske. „Minul on perekonnas kõik sellised tublid ja targad olnud ja eks neil oli minu suhtes ootusi ka, kuid ise tahtsin ka nende moodi olla."

Noormees lisab, et läheb kohe paari päeva pärast ajateenistusse ja siis arvatavasti edasi Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikat õppima.

„Juba lõpuaktusel öeldi välja, et keda kutsutakse presidendi vastuvõtule. Selle kutse ootus oli minu jaoks hästi põnev. See vastuvõtt toob meile noortele seda suuremat võimu lähemale. See on nii erakordne, et me saame päriselt ka presidendi juures olla ja äkki isegi mõne sõna vahetada. Me keegi ei tea, võib-olla ei juhtu seda enam kunagi!“ sõnab Viljandi Gümnaasiumi vilistlane Helina Välb.

Neiu lisab, et palju jõudu ja inspiratsiooni annab juurde ka koolikollektiivi soe vastuvõtt. „Kui mul tulid head tulemused, siis ikka tulid õpetajad, patsutasid õlale ja kiitsid mind, see oli hästi tore!“

Välb soovib minna Tartu Ülikooli ajalugu õppima, et tulevikus ajalooõpetajaks saada. "See läbi soovin Eesti maastikule tuua veel rohkem toredaid ja asjalikke noori."

President noortele: algab teie aeg!

„Minu sõnum noortele on see, et õppige ikka edasi, täiendage ja toimetage. Need, kes on juba tudengid, siis miks mitte proovida ka ise luua ja teha mõni ettevõte, et olla tulevikus iseenda tööandjad. Kui sa oled siia vastuvõtule kutsutud, siis sa oled juba silmapaistev,“ sõnab haridus-ja teadusminister Mailis Reps.

„Nende noorte töökus, tohutu visadus ja loomulikult ka tahtejõud on viinud sihile. Kindlasti on midagi ka looduse poolt antud, et noor ongi loomu poolt andekas, aga ikkagi on see suure töö tulemus,“ räägib Reps.

Reps lisab, et perekonnal on väga suur roll noore inimese õppeedukuse kujunemisel. „Pered loovad selle õhkkonna ja keskkonna, ilma toetava perekonnata on seda raske saavutada, samuti peab stardiplatvorm olema hea. Muidugi on tähtis ka õppeasutuste toetus.“

„Nüüd algab teie aeg. See on teie ainus ja imeline elu. Tähed ei ole kõikide inimeste jaoks ühed ja samad, niimoodi öeldakse „Väikeses printsis“. Neile, kes rändavad, on tähed teejuhiks. Teistele on nad lihtsalt tulukesed. Vaadake ümberringi. Kui palju tuleviku tähti siin koos on,“ lausub president Kersti Kaljulaid noortele suunatud kõnes.

„Hoidke alles tänane ühisfoto ja paarikümne aasta pärast võtke see välja ja vaadake. See pakub siis palju rohkem avastamisrõõmu, sest tema oli siin. See suurepärane autor, võrratu näitleja, see tubli sportlane, teadlane, kes leidis ravi rängale haigusele, leiutaja, kes tuli välja millegi sellisega, millest me veel unistadagi ei oska või ettevõtja, kellest sai meie järgmine ükssarvik,“ loetleb Kaljulaid.