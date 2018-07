Grupi üks liidridest, Mohamed Abu Abdalla, ütles, et detailid plaani teostamise kohta avalikustatakse hiljem.

Al-Shabaabi raadiojaam, Radio Andalus, teatas pühapäeval, et ühekordselt kasutatavad kilekotid on suur oht nii inimestele kui ka loomadele, vahendab Huffington Post.

Terrorismivastase võitluse ekspert Raffaello Pantucci ütles Huffington Postile, et mitmed Ida-Aafrika valitsused on keelustanud kilekottide kasutamise ja al-Shabaabi otsus keelata kilekotid on püüdlus näidata ennast seadusliku valitsusena.