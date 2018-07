Teie ees on teine osa podcast'ide sarjast „Paljad higised mehed“, kus teemaks wrestling ning kõik sellega seonduv.

Eesti esimene wrestling'u podcast võtab oma viiendas episoodis luubi alla juunikuise WWE suursündmuse Money in the Bank, kus atleetlikud mehed ja naised ronivad redelite otsa, et haarata esimesena kinni lae all kõlkuvast kohvrist. Mis ootab neid kohvri sees? Kes seisab kohvri ees? Ja kes on see kohvriga mees, kes koera käest pureda saab?

Vaata, kuidas tavapärane maadlusmatš lõppeb välikemmergu (mille sees on arglik atleet) ümberlükkamisega!