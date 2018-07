Neid hakati otsima pärast seda, kui üks ema teatas, et tema poeg ei tulnud pärast jalgpallitrenni koju. Algas päästeoperatsioon, milles osaleb üle 1000 inimese, ning mida on hinge kinni pidades jälgitud kogu maailmas. Tai armee sukeldujate kõrval andsid oma panuse ka Suurbritannia, USA, Hiina ja Austraalia eksperdid ja sukeldujad.

Taist tuli esmaspäeva õhtul rõõmusõnum, et 23. juunil Tham Luangi koopasse lõksu jäänud 12 noort jalgpallurit ja nende treener on leitud elusalt. Esialgu ei tea veel keegi, millal ja kuidas suudetakse nad koopasügavusest välja tuua. Uued mussoonvihmad võivad veetaset taas tõsta ning halvimal juhul tuleb neil koopasse jääda veel kuudeks.

Uut lootust käis eelmise nädala lõpul koha peal süstimas Tai valitsusjuht Prayut Chan-o-cha, kes pöördus laste vanemate poole palvega, et nad usuksid oma lastesse ja päästjatesse. Peaminister lubas ühtlasi, et siis, kui kõik päästetavad koopast välja saavad, viib ta nad Pattaya rannakuurorti puhkama.

Esimesena jõudsid lasteni Briti sukeldujad

Soov lapsed ja nende treener päästa tõi kohale tuhatkond päästjat. Esimestena jõudsid nendeni kohaliku aja järgi esmaspäeva hilisõhtul Briti sukeldujad. Päästetavad avastati enam kui kolme kilomeetri kaugusel koopa peasissekäigust. Kõik nad on näljast nõrgad, kuid arsti hinnangul suhteliselt hea tervise juures.

ESIMESED: Esimestena jõudsid koopas lõksus olevate noorte jalgpalluriteni Briti sukeldujad John Volanthen (vasakul) ja Rick Stanton. (SWNS/Scanpix)

Teade laste ja nende treeneri elusalt leidmisest võeti koopasuu juures vastu juubeldusega.

Lastele ja nende 25aastasele treenerile anti vajalikke medikamente ja energiajooki. Päästetavate asupaigaga seati sisse telefoniühendus.

Kuna koobas on kohati täielikult vee all ning läbi pääseb vaid sukeldudes, siis pakkusid päästjad välja võimaluse, et lastele ja nende treenerile korraldatakse koopas pärast kosumist sukeldumiskursus, et nad saaksid sealt lahkuda vee all ujudes. Siis aga selgus, et lapsed ei oska üldse ujuda ning eksperdid laitsid selle plaani maha. Koopasukeldumine ohtlik isegi väga kogenud sukeldujatele.

Seetõttu varustatakse lapsi toidu ja hapnikuga ning päästjad jätkavad koopast vee välja pumpamist, et nad saaksid jalgsi lahkuda. Vahepeal levis meedias juba arvamus, et halvimal juhul tuleb lastel koopasse jääda veel kuni neljaks kuuks.

Kaalutakse ka laste juurde läbi mäekülje uue avause puurimist, kuid sellelegi kuluks väga palju aega.

Armee: vaja on veel mitu päeva

Chiang Rai provintsi kuberner Narongsak Osotanakorn eitas, et päästmiseks võib kuluda veel mitu kuud. Ta kinnitas vaid, et teisipäeval ei suudeta lapsi ja nende treenerit koopast välja tuua. Kuberneri sõnul näitab päästjate edukas missioon, et loodust on võimalik võita ning päästjad on saanud hakkama võimatuks peetud missiooniga.

KOHALIK VÕIM: Chiang Rai provintsi kuberner Narongsak Osatanakorn eitas teisipäeval antud pressikonverentsil võimalust, et lastel ja nende treeneril tuleb koopasse jääda veel neljaks kuuks. (EPA/Scanpix)

Ka Tai armee eitas võimalust, et lastel tuleb veel kuudeks koopasse jääda. Armee esindaja sõnul arvestavad nad esialgu vaid mitme päevaga.