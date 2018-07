Harvey Weinstein, keda on süüdistatud mitmetes erinevates seksuaalkuritegudes, sai kaela veel kolm süüdistust väidetava seksuaalse väärkohtlemise eest 2006. aastal.

TMZ allikate sõnul juhtus see 2006. aasta 10. juulil, kui Weinstein ühele naisterahvale oraalseksi tegemist peale surus.

Weinsteini advokaat Ben Brafman avalikustas avalduse, milles seisab, et Weinstein on jätkuvalt seisukohal, et need süüdistused on valed ning ta ootab endiselt, et ta süüdistustest vabastataks. Weinstein ei võta omaks ka uusi süüdistusi.

Esmaspäeval avaldas kohus, et nad on Weinsteini süüdi mõistnud kolmes kuriteos ning ta võib vangi minna kümneks aastaks. Maksimumkaristus tema sooritatud kuritegude eest on eluaegne vanglakaristus.