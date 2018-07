USA president Donald Trump saatis NATO tippkohtumise eel Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile kirja, milles nõudis teravas toonis kaitsekulutuste suurendamist, vahendab New York Times.

Kirjas meenutas Trump Merkelile, et nad arutasid Saksamaa kaitsekulutuste suurendamist juba aprillis ning USAs kasvab pahameel selle üle, et mõned liitlased ei ole lubadustest kinni pidanud. Trumpi sõnul nõrgendab taoline käitumine NATO julgeolekut ning Washingtoni kannatus on katkemas.

Sarnase kirja said Trumpilt 11. ja 12. juulil Brüsselis toimuva NATO tippkohtumise eel ka Kanada peaminister Justin Trudeau, Norra peaminister Erna Solberg ja Belgia peaminister Charles Michel.