Tartumaa ühistranspordi keskus on kehtestanud korra, mille kohaselt ei tohi riigi kulul tasuta sõitu võimaldavate maakonnaliinide busside reisijad ühissõidukist Tartu linna piires väljuda. Otsust muuta pole kavas, vahendab ERRi uudisportaal.

Tartumaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Tõnis Piir ütles, et kord, mille kohaselt lubatakse reisijaid maakonnaliini bussidele niinimetatud sisenemispeatustest vaid peale, on kehtinud juba aastaid. Neis peatustes pole inimeste väljumist ette nähtud, kuid Piiri sõnul ei hakka bussijuhid seda reisijatele keelama, kuid see ei tähenda, et juhid ei võiks reisijatele sealjuures teha märkust.

Piir selgitas, et kui linnaelanikud sõidaksid linnasiseselt tasuta maakonnaliini bussidega, siis ummistaksid nad bussid juba bussijaamast alates ära ja need, kes soovivad sõita linnast välja, enam peale ei mahuks.