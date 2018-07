#celebrity Французская актриса и певица Ванесса Паради впервые вышла замуж! Ее избранником стал режиссёр Самуэль Беншетри. Такой нежный и по-французски утонченный образ подобрала для свадьбы Ванесса: приталенное платье без лишних украшений, фата средней длины, букет пастельных тонов и изящные соцветия в волосах.🌸 ____________________ French actress and singer Vanessa Paradis and Samuel Benchetrit are married! Congratulations 🎉 Such a delicate and French refined look was picked up for the wedding by Vanessa: a fitted dress with no unnecessary ornaments, a veil of medium length, a bouquet of pastel tones and tender buds of flowers in her hair. Lovely!🌸 #vanessaparadis #wedding #marriage #celebritywedding #samuelbenchetrit #congratulations #engagement #свадьба #ванессапаради #знаменитости #селебрити #франция #свадьбавофранции #французскийманикюр #французскийстиль #невеста #стильневесты #weddinginspo #weddinginspiration #мечтысбываются #hotnews

