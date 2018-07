Kui kaugel liidu ajal eelmisel sajandil nimetati eesti korvpallureid nende mängutarkuse ja võistkondliku tegutsemise pärast akadeemikuteks, siis aeg on küll edasi läinud, aga põhimõte on ikka samaks jäänud. Võta milline sportmäng tahes, hea võistkondliku koostööta pole head tulemust võimalik saavutada.

Kui aastaid toimusid meeste korvpallikoondiste kohtumised suviti mõne nädala jooksul, oli asi lihtne: üheks tsükliks sai kokku kindel seltskond, kel oli aega lihvida kokkumängu ning see on ikka olnud oluline tegur, mis aidanud eestlastel saavutada paremaid tulemusi.

2001. aastal jõudis Üllar Kerde juhitud Eesti koondis EM-finaalturniirile paljuski tänu sellele, et kaks hooaega väldanud valiksarja ajal püsis koosseis sisuliselt muutumatuna ning needki mehed teadsid une pealt, mida kaaslased teevad. Näiteks üks valiktsükkel varem, 1997-1999 peatreener Maarten van Genti ajal oli koondis läbisõiduhoov, kus prooviti palju erinevaid mängijaid.

Ka käesoleva kümnendi alguses kujunes välja kindel tuumik, kes võitles end lõpuks 2015. aasta finaalturniirile. Sealgi andis meeskond tervikuna kokku suurema summa kui iga liidetav eraldi.

Käesolevas, novembris alanud MM-valiksarjas pidas Eesti kolme erineva „akna“ jooksul kuus mängu ning neis kõigis osales ainult kaks pallurit: Kristjan Kitsing ja Martin Paasoja! Jah, koondises toimub noorenduskuur, segasid vigastused ja mõni teinegi asjaolu, on loogiline, et USAs õppivad mehed ei saa talvel sealt ära tulla, aga ikkagi – me peaks edaspidi püüdlema ühe tsükli jooksul võimalikult stabiilse koosseisu saavutamise poole.

Järgmised kohtumised peetakse septembris, novembris ja veebruaris ehk järgmisse juunisse enam midagi ei jää. Usun, et kui Sten-Timmu Sokul on tervis korras, näeme teda koondises veel aastaid – temasugust mängijat, kes vajadusel käratab ja paneb mehed platsil paika, läheb vaja. Pealegi on tal noortele tagameestele jagada palju tarkusi.