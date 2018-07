Äsja ilmunud statistikablogi sissekanne toob välja igati õiged faktid sündide arvu ja sünnitusea tõusu kohta Eestis. Küll aga on jäetud esitamata andmete mõistmiseks vajalik kontekst, mistõttu jõutakse täiesti väärate järeldusteni, kirjutab MTÜ Eesti Sündimusuuringud juhataja Lea Danilson-Järg.

Esimene laps sünnib perre tõepoolest üha hiljem. Siiski on asjatu väita, et varasem sünnitamine võiks suurendada rahvaarvu. Tegu on selgelt ebarealistliku ootusega, arvestades, et sünnitusiga kasvab kõikjal arenenud riikides. Sama hästi võiks öelda, et kui meil oleks piisavalt pikk redel, siis võiks ronida kuu peale.

Oluline on teada, et Eestis on nii esmasünnitusiga kui ka keskmine sünnitusiga madalamad kui kõrgeima sündimusega Euroopa riikides. Nii võiks ju isegi väita, et hoopis sünnitusea kasv suurendaks sündimust, aga ka see poleks päris õige. Esmasünnitusiga ja keskmist sünnitusiga mõjutavad erinevad faktorid. Keskmist sünnitusiga tõstab see, kui pered on suuremad ja sünnib rohkem kolmandaid ning järgnevaid lapsi, kes sünnivadki hilisemas vanuses. Sel juhul tähendab kõrgem sünnitajate keskmine vanus ka kõrgemat sündimust. Siiski võib ka teisiti olla. Kui esmasünnitusvanus ja ka keskmine sünnitusiga on ühtviisi kõrged või madalad, siis võib see tähendada hoopis madalat sündimust, kuna pered on väikesed ja enamasti piirdutaksegi ühe või kahe lapsega.