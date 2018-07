Sel nädalal andsid oma lahkuminekust teada lauljad Cheryl Cole ja Liam Payne. Daily Mail väitis, et lahkumineku põhjuseks on Cheryli ema Joan, kes vaidlustes alati naise poole võttis.

Kui Daily Mail looga lagedale tuli, võttis Cheryl Twitteris sõna ning avaldas väga pahase postituse. "Ma vihkan, kui pean vastuseid andma, eriti sellisel raskel ajal, kuid ma ei saa lugeda selliseid vastikuid valeartikleid oma emast. ma ei tea, miks nad kirjutavad minust rääkivates lugudest ma emast. Ma kinnitan, et temal polnud selle kõigega mingit pistmist. Olen täiskasvanud naine ja saan ise oma asjadega hakkama. Ta on väga lahke naine, kes ei vääri, et teda kistakse millessegi, millel pole temaga mingit pistmist," pahanda Cheryl.

The Sun kirjutab, et Cheryl on oma emaga väga lähedane ning Cherylile lähedalseisev allikas ütles lehele, et viimastel nädalatel on Joanil olnud kiire ning ta on veetnud aega Newcastle'is, kus tal on perekond.