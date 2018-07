Ülle Lepassaare kogus valimistel 231 häält ning osutus volikokku valituks. Kuigi ta kandideeris Keskerakonna nimekirjas ei ole ta tänasel päeval selle liige. Lepassaar, kes töötab Kohtla-Järve linnapeaabina Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas, on väljaandele Põhjarannik öelnud, et tegu on korduva laimuga tema suunal. „Selline info tuli minu kohta ka eelmine kord [st kohalikud valimised 2013]. Toona väideti pärast valimispäeva, et minu hääle eest pakuti raha, kuid ka siis tundus mulle, et see oli fabritseeritud. Ja nüüd mulle tundub ka, et see on kellegi poolt fabritseeritud või keegi tahab lihtsalt mulle paha teha,” lausus Lepassaar möödunud aasta oktoobris.