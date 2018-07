Teisipäeva hommikul vahistas politsei Chesteri haigla vastsündinute osakonnas töötanud naise, keda kahtlustatakse kaheksa imiku mõrvas, vahendab Metro.

Lisaks süüdistatakse teda ka kuue lapse mõrvakatses, teatas politsei. Vahistamine leidis aset pärast kahtlastena näivate surmajuhtumite uurima asumist.

„Osutame politseile juhutnu välja selgitamiseks igakülgset tuge,“ lubas oma avalduses haigla peaarst Ian Harvey, kelle sõnul tuleb teha kõik, et saada küsimustele vastused, mida ootavad nii haigla kui perekonnad.

Haigla peaarst Ian Harvey (SWNS/Scanpix)

Inspektor Paul Hughesi sõnul algas uurimine, mis hõlmab ajavahemikku 2015. aasta märts kuni 2016. aasta juuni, 2017. aasta mais. Hugesi väitel keskendutakse eelkõige 15 imiku surmale, kuid kokku on uurimise all 17 surmajuhtumit ning 15 terviseriket, mis siiski surmaga ei lõppenud.

„See on väga keeruline ja väga tundlik uurimine, mille jooksul peame üksikasjalikult välja selgitama, miks need lapsed surid,“ ütles Huges. „Juhtumi olemusest lähtudes oleme võimalikult põhjaliku uurimise tagamiseks konsulteerinud paljude meditsiinitöötajatega. Oleme ka rääkinud suure hulga inimestega, et koguda võimalikult palju teavet,“ selgitas inspektor.

Vahistatud naise kohta esialgu enamat infot ei edastatud.