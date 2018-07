Veebikonstaabel Maarja Punak hoiatab Facebookis inimesi ohtliku hoidiku eest, mille abil saab telefoni rooli külge kinnitada, et näiteks GPS-kaarti jälgida. Punak ütleb, et toode pole ebaseaduslik, kuid range soovitus on seda mitte kasutada.

Punak põhjendab, miks:

1. Kinnitus takistab roolist korralikult kinnihoidmist. Kriitiliseks läheb see siis, kui teel on näiteks ootamatu takistus.