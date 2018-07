Briti valitsus üritas 50 aastat kasutada maavälist tehnoloogiat, et luua superrelvi.

Värskelt avaldatud Briti salateenistuse toimikutest selgub, et britid üritasid pea 50 aastat püüda ufosid, et neid uute relvade loomisel rakendada, vahendab Daily Mail.

Dokumentidest selgub, et aastatel 1947 kuni 1997 töötasid kaks salateenistuse infotelefoni, kuhu said helistada tulnukaid märganud inimesed. Paljusid vihjeid uurisid ka salateenistuse agendid. Uurimine kestis kuni 1997. aastani, kui selgus, et ebamaiste juhtumite uurimine takistab luurel põhiülesannete täitmisel.

Valitsus nõudis ufouuringute lõppu, kuid lasi koostada ka ülevaate poole sajandi jooksul kogutud andmetest.

Briti kuninglik õhuvägi oli huvitatud ufode kasutamisest külma sõja võitmiseks. Üks kõrge ohvitser kirjutas, kuidas britid peavad olema valvsad, et maaväline tehnoloogia ei jõuaks Venemaa ega Hiina kätesse. Spioonide ülesanne oli koguda infot väidetavate ufode nägemise kohta ja teha kindlaks, et märgataks iga õhusõidukit, mis käitub nagu tulnukate laev.