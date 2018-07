Neiu tuleb kaardimoori juurde: "Ma mäletan, te käisite minu juures mõni aeg tagasi. Mis ma teile ennustasin?"

"Abielu ja lapsesaamist."

"Noh, kas see on toimunud?"

"Osaliselt. Ma ootan last, aga ma tahaksin teada, millal toimub abielu?"