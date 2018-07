Kes siis üldse peaks, võiks või tahaks õppelaenu võtta? Padari sõnul on õppelaen teatud grupile õppuritest siiski oluline. Näiteks on õppetasu osakoormuses ja erakõrgkoolides õppivatel üliõpilastel. Ka välismaale õppima minejatel on võimalik õppelaenu võtta, et oma kulusid katta. Majanduslikult raskemas olukorras olevate üliõpilaste kohta ütleb Padar: “Neile on kindlasti õppelaen abiks. Just neid me peamegi toetama, et nende kõrghariduse omandamine ei katkeks rahalistel põhjustel.”