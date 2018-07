Luksemburgi printsess Tessy paljastab, et elas enne oma abikaasast, prints Louis'ist lahutamist üle nurisünnituse, vahendab Mirror.

Tessy'l on oma eksabikaasaga kaks last - 12aastane prints Gabriel ja 10aastane prints Noah. Naine sõnas, et nuttis pärast nurisünnitust aastaid ja tunnistas, et lahutus printsist on olnud üks tema elu kõige raskemaid sündmusi.

Prints ja printsess lahutasid eelmisel aastal, pärast kümneaastast abielu. "Tundsin lahutades samu tundeid nagu siis, kui elasin üle nurisünnituse. Nutsin nende mõlema sündmuse pärast aastaid," ütles naine. "Olen alati oma kahelt õnnelikult j atervelt pojalt tuge saanud. Nad on minu jaoks kogu maailma.