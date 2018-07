Kadri Voorand on üha menukam muusik nii kodu- kui välismaal. Nii on ka tema duot, kus Voorand musitseerib koos bassimängija Mihkel Mälgandiga, saatnud silmapaistev edu. Eestis on seni antud vaid üks täispikk kontsert ning seegi oli väljamüüdud. Sestap on Voorandil hea meel anda kodupublikule sel suvel veel mõned kontserdid.

Hiljutised kontserdid Inglismaal, Slovakkias, Ungaris, Soomes ja Itaalias on lõppenud joovastuses publiku, muusikaspetsialistide ja meedia äärmiselt positiivse tagasisidega. Nii tuli Voorandi tegemistest juttu ka maailma ühes olulisimas džässiajakirjas Jazzwise, kuhu varasemalt pole eestlastel õnnestunud sedavõrd pikka intervjuud anda. Eesti Jazzliidu aastaaruandes on välja toodud, et Voorandi muusika on Eesti Jazzi ekspordi artikkel number üks. “On endalegi uskumatu, aga tõsi, et eranditult kõik viimaste aastate välismängud on publikult meelitanud välja ainult ovatsioonid ning vastukaja on olnud üksnes positiivne ka meedias. Võibolla on see aastatepikkuse töö vili, vahest tähtede seis”, nendib Voorand. Ta lisab, et tundub, nagu oleks sõna hakanud lõpuks vaikselt levima ning ütleb, et nüüd ei tohi väsida. “Peab püüdlema säärase tendentsi jätku suunas, et ühel päeval juhtuks nii-ütleda imesid," räägib Voorand. “Nagu ütles hiljuti üks Universal Musicu agent Kanadas toimunud sessioonil: "It takes ten years to be an overnight success!” (üleöö edukaks saamine võtab 10 aastat - ingl k) selgitab muusik ning lisab, et ees seisab tohutu töö.

Suvistel kontsertidel astub Voorand üles duos Mihkel Mälgandiga. 2017. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta naisartisti tiitliga pärjatud Kadri Voorandi ja Eestis muusikaliselt ühe aktiivseima bassisti Mihkel Mälgandi duo mängib põhiliselt originaalloomingut häälele, bassile ja klaverile, mis annab ruumi improvisatsioonile ning mida ehivad õhulised elektroonilised efektid. Lüürikaks on nii Eest luule kui ka originaaltekstid.