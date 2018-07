Oleg Sõnajalg kinnitas Delfile, et ei tea laupäevahommikul tulistamisskandaali sattunud Taavi Sõnajala narkolembusest midagi.

Oleg Sõnajalg rääkis Delfile, et tema poeg Taavi on täiskasvanud inimene (34-aastane) ning seega Oleg tema tegude eest ei vastuta. Samas kinnitas Sõnajalg, et muidugi on tal väga kahju ning kogu nende pere elab juhtunut raskelt läbi.

"Oleme šokis ning väga masendunud," kinnitas Sõnajalg ning lisas, et poja narkoprobleemidest ei teadnud ta midagi. Pojaga pole Oleg Sõnajalg pärast laupäeva jutule saanud, see võimalus on praegu vaid Taavi Sõnajala advokaadil.

Laupäeval kella 9.15 ajal läks Pärnu maanteel asuva baari ees Taavi Sõnajalal sinna tulnud kambaga kähmluseks. Esialgsetel andmetel toimus kaklus kahe mehe vahel, mille käigus haaras 34aastane Sõnajalg oma autost relva ning tulistas 26-aastast meest kätte. Sõnajalg on praegu vahi all.