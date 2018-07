Russalka monumendi ümbruses kalda kindlustamiseks kasutatud hauatähised viiakse tagasi kalmistule, kinnitab Tallinna kesklinna vanem.

Ajaloolane Jaak Juske tõstatas nädala alguses sotsiaalmeedias küsimuse, mis saab Reidi tee ehitusele ette jäävatest kalmukividest, millega on nõukogude ajal kindlustatud Russalka monumendi ümbruses mereäärt.

Tallinna kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul saavad hauatähised viidud tagasi sinna, kust need toodi. "Osa hauakividest on pärit vana Juudi kalmistult (Magasini 27). Kesklinna valitsusel on juudi kogukonnaga kokkulepe, et need kivid antakse üle kogukonnale," ütles ta ja lisas, et kokkuleppel kogugkonnaga, paigutatakse sealt toodud hauatähised kas uuele või vanale juudi kalmistule.

Svet lisab, et Kopli kalmistult pärit hauatähised viiakse Kopli kalmistuparki. "Kui on ilmne, palju neid täpselt on, siis tõenäoliselt korraldatakse nende paigutus ja eksponeerimine kalmistu alal või selle vahetusläheduses," ütles ta ja lisas, et küsimust veab eest Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond, kus hakkab hauatähiseid puudutavaid küsimusi lahendama eraldi arheoloogiline järelevalve.

Kesklinna vanema sõnul viidi Kopli vanalt kalmistult hauakive Russalka monumendi lähedusse kalda kindlustamiseks nõukogude ajal. Kopli kalmistu suleti 1950. aastal ning muudeti 1951. aastal pargiks.