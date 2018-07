Siit ka moraal – kõik, mida me ekraanil näeme, ei pruugi vastata reaalsusele. Seda saab ka öelda filmikangelaste kostüümide kohta. See, mis esmapilgul näeb välja nagu täiesti tavaline kuub, võib endas peita palju enamat. Järgnevalt toome teieni 6 filmi- ja sarjakostüümi, mille sünnilugu võib paljusid üllatada.

„Kurat, see on mingi filmitrikk, raisk!“ Tegemist on lausega, mis kõlab ühes Kreisiraadio klassikalises šketsis, kus Peeter Oja üritab õllereklaami järele ahvides õllepurki enda lauba abil lömmi lüüa, ent ebaõnnestub.

Nii Jon Snow kui ka ülejäänud Öövahtide pehmed, paksud naaritsakasukad koosnevad (vähemalt osaliselt) IKEA poodidest ostetud vaipadest. Nendele on lisatud nahksed elemendid ning neid on töödeldud erinevate kemikaalidega, et anda neile välimus, mis karjuks: „Ma olen lumises öös asju näinud!“

Lisaks on teistegi „Troonide mängu“ tegelaste kostüüme disainides kasutatud elemente, mille peale esmapilgul ei tuleks. Näiteks kasutati teispool seina elavate metsaliste luiste ürpide jaoks konte, mille kostüümiosakond ostis eBayst.

Ebamugavad metallbikiinid („Tähesõjad“)

„Tähesõdade” saaga kuuendas osas riietati südikas printsess Leia nappidesse bikiinidesse, mis tänaseni fännidel kirkalt meeles on. Paljude jaoks on aga teadmata fakt, et Jabba the Huti stseenides nähtavad kullatud rõivad olid tegelikkuses tehtud metallist ning iga võtte lõpus käidi kontrollimas, kas Carrie Fisheri rindadega on ikka kõik korras.

Õnneks pidi Carrie Fisher metallist bikiine kandma vaid istudes. Märulistseenide jaoks loodi teine, nahast komplekt. (Outnow.ch)

100 kilo tsementi („Godzilla“)

Tänaseks oleme harjunud, et hiiglaslikud filmimonstrumid luuakse arvutite abiga. 1954. aastal ilmunud Jaapani linateos pani aluse koletiste filmide žanrile ning seda lihtsa „mees kostüümis“ triki abil. Kus on konks? Eks ikka selles, et tegemist polnud mitte kummist, vaid hoopiski tsemendist tehtud ürbiga. Godzillaks kehastunud Haruo Nakajima sõnul kaalus kogu kaadervärk umbes 100 kilo, tänu millele muutus selle sisemus väga kiiresti väga higiseks ja haisvaks.

BETOONIST POISS! Haruo Nakajima kandis senda õlul kogu maailma raskust... või vähemalt 100 kilo jagu tsementi. (Outnow.ch)

Tempel näkku igaveseks... või vähemalt aastaks („Võlur Oz“)

„Võlur Ozi“ lugu sellest, kuidas pisike plikatirts koduteed otsides enda uusi sõpru aidata üritab, on kõikidele tuttav ning teeb paljude südamed soojaks. Mis aga niivõrd südantsoojendav pole, on asjaolu, et Hernehirmutist kehastanud Ray Bolger pidi veel aasta peale filmimise lõpetamist peeglisse vaadates nägema jälgi, mille tegelase mask talle näkku jättis.

Hernehirmutise rolli ei unustanud Ray Bolger kohe kindlasti mitte kunagi! (Outnow.ch)

Kapteni logi („Halloween“)

William Shatner on filmi- ja seriaalisõpradele tuntud eelkõige 1960ndate ulmesarjast „Star Trek“, kus ta kehastas kosmoselaeva USS Enterprise kaptenit, James T Kirki. Paljud aga ei pruugi teada, et kaudselt astus mees üles ka ühes nüüdseks pika ajalooga õudusfilmiseeria keskses rollis. 1978. aasta õudukas inimesi rappinud koletu mõrtsukas Michael Myers peitis enda päris nägu valge maski taha. Too mask? See oli vorbitud William Shatneri näo järgi!

Olgem ausad, ka päris William Shatner oleks nii õudne, kui ta pimedas toas vastu astuks! (Outnow.ch)

„See film on ju puhas s*itt!“ („Lumivalgeke ja kütt“)