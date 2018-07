“Meie kõik bändiliikmed saavad sel aastal 30-aastaseks. Mõtlesime, et teeks ühe suurejoonelise tähistamise ja teeks sama palju kontserte,” rääkis solist Eeva Talsi "Ringvaates". “Plaanime minna kohtadesse, kuhu tavaliselt bändid ei satu, pisikestesse küladesse, ja viia neile ka natuke seda rõõmu.”

Curly Stringsi liikmed naljatasid, et sama vanus pole juhus. “Vaatasin tööpakkumisi - nägin, et Curly Strings otsib kitarristi ning ainuke kriteerium on, et sünniaasta oleks 1988,” naeris kitarrist Jaan Jaago.

Eeva Talsi lisas, et kõik külad, kus kontserte antakse, ei ole täpselt paika pandud. “Mõnda teame, mõnda ei tea,” rääkis ta. Lauljanna lisas, et ootab põnevusega kohtumisi kohalike inimestega. “Mõtlesin siin natuke päevikut pidada, kuhu panna kirja kõikide kohtade eripärad ja rõõmud.”

Esinemised toimuvad väga väikestes kohtades, kuid Jaan Jaago kinnitas, et nad ei muretse vähese rahvahulga eest ning rääkis, et kolmandik esinemisi ongi plaanis teha hästi väiksed ja intiimsed. “Inimesed on lähedal ja sa näed seda emotsiooni – see on kõige mõnusam viis kontserti anda."