„Terviklahendus on turvaline valik: kõik sõlmed on läbi mõeldud ja katsetatud. Loomulikult on võimalik kombineerida erinevaid tooteid ja materjale, aga siis jääb risk, et need mängivad omavahel erinevalt ning kuhugi tekib mõni pragu või vajumine. Ühe tootja terviklahenduse kasutamine on alati turvalisem nii tellijale, ehitajale kui projekteerijale,“ räägib Bauroci müügidirektor Margus Oja.

bauroc tooteperekonda kuuluvad erineva kasutusotstarbe ja omadustega plokid, vaheseinaplaadid, U-plokid, sillused ja laepaneelid. Kõikide toodete mõõtmed on sellised, et neid oleks lihtne omavahel kokku sobitada ja ehitada kogu majakarp soojapidavast bauroc poorbetoonist.

Terviklik lahendus eramu ehitamiseks on: ECOTERM+ plokkidest ühekihiline välissein ilma täiendava soojustuskihita, CLASSIC või HARD plokkidest kandvad siseseinad ning ELEMENT vaheseinaplaatidest kerged vaheseinad, avade kohal bauroc sillused ning vahelagi ja ka katuslagi bauroc laepaneelidest. Poorbetoon ei sobi vundamendi ehitamiseks, seetõttu vundament tuleb ette näha kas betoonist või kergkruusaplokkidest.

Kõikide bauroc toodete mõõtmed on sellised, et neid oleks lihtne omavahel kokku sobitada, see on nagu LEGO klotsidest mängumajade ehitamine. „bauroci poolt on LEGO-klotsid – ainus, mille lahtiseks jätame, on milline maja ehitada. See on tellija ja arhitekti omavahelise koostöö tulemus“.“ ütleb Oja.

Põhimõtteliselt ei piirne bauroc poorbetoontoodetest terviklahenduse kasutamine ainult eramutega. Sama kontseptsiooni alusel saab projekteerida ja ehitada ka lasteaedu, koole, haiglaid, hooldekodusid jt ühiskondlike ning ka tööstus- ja kaubandushooneid. Piiranguks on vaid hoone kõrgus, kergplokkidest kandeseinte korral on lubatud maksimaalselt kolm-neli korrust.

Margus Oja toob välja, et lihtsuses peitub võlu ning see ütlus kehtib ideaalselt bauroci puhul. „Lihtne on nii ehitada kui ka ehituskvaliteeti kontrollida. ECOTERM+ plokkidest välissein on ühekihiline ning ei vaja aurutõkkekilet ega soojustamist, sisuliselt ongi üks plokk tükk välisseina. Samas mitmekihilise seina puhul, millele lisatakse soojustus ja niiskustõkkekihid, on peidetud vigade risk, ei jää näha, kui ehitaja pole kvaliteetset tööd teinud. Kõik on justkui olemas, aga tuul puhub läbi, seina pääseb niiskus ja seestpoolt läheb hallitama. See selgub alles mitme aasta jooksul, kui inimene juba sees elab. bauroci plokkide puhul on nii, et kui kivi on paigas, siis ongi kvaliteetselt tehtud ja peidetud vigu ei saa olla,“ selgitab Oja.

Veronika Taimla, BAUROCi müügi- ja turundusjuht, tunnistab, et kliendid eeldavad, et erinevatest kohtadest materjale kokku ostes võib ehitus lõppkokkuvõttes tulla odavam. „Jupitades võid küll natuke säästa, aga kaotad ajaliselt. Aeg on ju ka raha. Päris tihti pöördutakse meie poole jutuga, et plaanisime raudbetoonist vahe- ja katuslaepaneelidega maja, vundament on juba valmis, aga nüüd tuli välja, et materjali saab alles paari-kolme kuu pärast. Meie paneelidel on praegu tarneaeg 5-7 nädalat ning tellides tarviklahendust kõik tuleb ühest kohast ja korraga – tarnete planeerimine on ülilihtne,“ räägib Taimla.

Margus Oja lisab, et tellides bauroci terviklahenduse, on kõik kulud kontrolli all, sest esmane pakkumine on võimalikult täielik. „Autot ei osteta ka varuosade kaupa, vaid ikka tervik – sama võiks maja puhul olla,“ toob Oja näite.

Miks valida poorbetoon?

bauroci terviklahenduse ehitusmaterjalid on tehtud poorbetoonist, millel on unikaalsed omadused kergus ning samas ka tugevus, mis lubab ühes materjalis ühendada nii soojustus- kui konstruktiivse materjali omadusi. bauroc materjali suletud poorides (mõõduga 0,5 – 2,0 mm) paiknev õhk annab toodetele suurepärased soojusisolatsiooni omadused ja hea tulekindluse. Samuti on materjal väga hästi töödeldav ning vee- ja külmakindel, ta ei mädane ega karda niiskust.

Kõige kergematest bauroc plokkidest ECOTERM+ saab ehitada ühekihilise väga hästi sooja pidava välisseina ilma täiendavaid soojusisolatsioonimaterjale kasutamata. bauroc ECOTERM+ välissein tasandab järske välistemperatuuri kõikumisi, külmal talveööl on sellises majas hubaselt soe ning kuumal suvepäeval meeldivalt jahe.

Selline massiivne „hingav“ ning soojust akumuleeriv välisseina konstruktsioon loob ruumides tervisliku ja meeldiva mikrokliima, mis on võrreldav täispalkmajadega. „Iga aastaga tekib aina rohkem allergikuid ja astmaatikud. On tõestatud, et meie materjal on ökoloogiliselt puhas ning neile sobiv,“ lausub Taimla.

