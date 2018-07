Eelmisel reedel lõppes Detroitis õpilaste pikaaegne kohtuasi, kus õpilased kaebasid, et neid on haridusest ilma jäetud.

Detroiti õpilastele tuli appi avalike huvide eest seisev advokaadibüroo, kes väitis, et Michigani haridusametnikud on tõkestanud laste ligipääsu igasugusele haridusele, vahendab Metro Times.

Hagejad püüdsid kohtuasjas näidata, millineväärtegude tohuvabohu linna koolides valitseb. Klassiruumid on ülerahvastatud, õpikuid ega õppematerjale pole, töötajad on harimata, katused lekivad, aknad on katki, ringi jooksevad närilised ja joogivesi on rikutud.