Esmaspäeval maeti privaatsel tseremoonial Jacksonite perekonna isa Joe Jackson. Mees sai viimse puhkepaiga Glendale'is Californias asuvas Forest Lawnis, kuhu on maetud ka popikuningas Michael Jackson, vahedab Mirror.

Matustel olid kohal paljud Jacksonite pere liikmed. 89aastane Joe suri 27. juunil Los Angelesi haiglas, tal oli vähk. 2015. aastal elas mees üle insuldi ning jäi selle tagajärjelt ajutiselt pimedaks.

Paar päeva enne surma jagati Jacksoni Twitteri kontol pilti, kus mees vaatas päikeseloojangut. "Ma olen näinud rohkem päikeseloojanguid, kui mul veel näha on jäänud," seisis pildi juures tekst. "Päike tõuseb, kui on aeg, ning loojub, kui on aeg. Meeldib see sulle või mitte."

Joe lapselaps Paris Jackson ütles, et tema vanaisa ei saanud seda postitada, sest tüdruk oli postitamise ajal tema kõrval haiglas. "See on väga ilus postitus, kuid mind ärritab, et keegi seda kontot ära kasutab. Minu vanaisa ei postitanud seda. Ma pole isegi kindel, et ta kunagi seda kontot kasutanud on," ütles Paris.

