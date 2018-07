Kauboi siseneb koos naisega kauplusesse.

"Näidake mulle, palun, sinist kaelarätikut," ütleb ta müüjale.

"Ei, ei!" vaidleb naine. "Ära osta sinist, see värv ei sobi sulle."

"Hästi, näidake mulle siis punast rätikut."

"Ei, ei! Ära võta punast. See on liiga vulgaarne."

"No näidake siis rohelist!" nõuab kauboi.

"Oled sa hulluks läi-nud?" sõitleb naine edasi. "Roheline värv toob õnnetust!"

Kauboi tõmbab koldi välja, kõmmutab naise maha ja pöördub siis rahulikult müüja poole: "Palun mulle must rätik!"