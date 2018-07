Alates esmaspäevast võtab Mupo vastu velotakso juhtide teenindajakaardi taotlusi. Esimene taotluse esitaja sai kätte ka oma vastava teenindusloa. Kuna tegemist veidi pidulikuma hetkega - siiski esimene taotlus - siis sai verivärske teenindajakaardi omanik lisaks loale ka munitsipaalpolitsei mälestusmeene ja sooja käepigistuse.



Teenindajakaartide taotluse töögrupi juhi Aivar Melnikovi sõnul on huvi taotluste esitamise vastu suur: "Esimene taotlus tuli sisse juba neljapäeval, telefonikõnesid on aga igapäevaselt poolesaja ringis. Julgustame kõiki velotaksode juhte kiiresti oma vajalikud dokumendid korda ajadma. Alates 1. juulist kehtib määrus, mis paneb kõigile velotaksoteenust osutavatele inimestele kohustuse taotleda vastav luba ehk teenindajakaart. Võtame taotlusi vastu Paldiski mnt 48a kontoris jooksva järjekorra alusel".



Melnikovi sõnul ei ole vaja peljata pikka ootamist. "Meil on piisav hulk koolituse saanud inimesi, kes kaarte väljastavad. Kui kõik vajalikud dokumendid (k.a. passipildi formaadis foto) on kaasas ja riigilõiv eelnevalt tasutud, siis võtab loa väljastamine umbes 15-20 minutit. "



Lisainfot dokumentide ja riigilõivu osas on leitav mupo kodulehel.