Kylie Minogue näikse olevat taas armastuse leidnud. Naine postitas sotsiaalmeediasse pildi, kus ta suudleb New Yorgis ühel katusel oma uut kallimat Paul Solomonsi.

I ❤️ NY A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on Jul 2, 2018 at 4:55pm PDT

Esimene vihje Kylie ja Pauli kohta tuli mais, kui naine postitas pildi oma 50. sünnipäeva tähistamiselt, kus ta salapärase härraga suudles. Paul on briti ajakirja GQ loovjuht.

Aprillis rääkis Kylie ajakirjale Red oma mullu katkenud kihlusest Joshua Sassega. Mees polnud truu. "Ma arvan, et abielu pole mulle," ütles Minogue intervjuus.

Tundub aga, et uus armastus on pannud ta ümber mõtlema, sest hiljuti andis Kylie intervjuu The Sunile, kus ütles, et tema elu on suurepärane. "Võib-olla ma abiellun, aga võib-olla mitte. Ma ütlesin, et võib-olla ei ole abielu minu jaoks," seletas naine.

Lisaks ütles Minogue, et ta on juba aastaid soovinud perekonda luua. Aprillis rääkis üks allikas The Sunile, et Kylie ja Paul hakkasid vaikselt kohtama käimas veebruaris ja ei soovinud liialt kiirustada. "Kylie ei kiirusta tõsisesse suhtesse minekuga, kuid ta naudib tähelepanud. Pole mingi saladus, et ta oli pärast Joshuast lahkuminekut murtud ja haavatav," rääkis allikas.