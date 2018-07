Iraani kindral süüdistas Tehranis toimunud põllumajanduskonverentsil Iisraeli Iraani pilvede "viljatuks" muutmises, kirjutab Newsweek.

Iraani brigaadikindrali Gholam Reza Jalali sõnul on Iraani teadlased kindlaks teinud, et Iisrael ja veel üks naaberriik on teinud koostööd pilvedest niiskuse eemaldamisel, mis on põhjustanud Iraanis põuda ning on iraanlased ilma jätnud vihmast ja lumest.

Lisaks väitis Iraani kindral, et iisraellased on "pilvede ja lume varguses" sihtmärgiks seadnud Iraani, lisades, et kõikides Lähis-Ida riikides peale Iraani on lund sadanud.