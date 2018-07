12.juulil toimub Tartu Jaani kirikus festival Klaaspärlimäng, kus saab kuulda Kristjan Kannukese esmateost. "Ma hoidsin seda viis kuud endas ja ühel hetkel see lihtsalt tuli minust välja," räägib muusik Kroonikale.

Saatest “Eesti otsib superstaari” tuule tiibadesse saanud muusik räägib, et on väga eriline tunne esimest korda oma kirjutatud teost publikule esitada. "Kirjutasin selle ise vioolale ja kammerorkestrile, see on mulle väga suur au, olen seda juba pikalt teha soovinud," räägib ta. "Lõpuks, kui see oli peas valmis saanud, kirjutasin selle ühe õhtuga ära," ütleb Kannukene.

"Suur intensiivne kasvamine, millel pole enam kusagile kasvada, aga ühel hetkel plahvatab!” kirjeldab muusik oma teost ning lisab, et see räägib pingest, mis valitses universumis enne suurt pauku.

Kristjan Kannukene sai tuntuks saates “Eesti otsib superstaari” kuuenda hooaja osalejana, kus võitis kolmanda koha.