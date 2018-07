Õhtulehe reisipodcast "Järgmine peatus" oli mõnda aega puhkusel, sest saatejuht Liina suundus neljaks kuuks Mehhikosse.

Nüüd on Liina tagasi ja räägib esimeses saates kuulajatele, millega Mehhikos tegeles. Kuidas ja miks minna praktiliselt üleöö pikaks ajaks Mehhikosse? Milline on sealne eluolu? Kas Mehhiko on nii ohtlik, kui kuulnud oleme? Mis mõtted on peas, kui elutoapõrandal vaatab vastu skorpion?

Vestlust juhib Rainer Kerge.

