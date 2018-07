USA suursaadik Eestis James D. Melville Jr. teatas reedel oma sotsiaalmeediakontol, et astub ametist tagasi. Põhjusena tõi ta esile USA presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil. Poliitik Mart Nutt usub, et Melville Jr.'i otsus ei olnud midagi ebaharilikku.

Nutt selgitas Vikerraadio hommikuprogrammis, et on tavapärane, et suursaadik esindab presidenti. Ameerika ühendriikide puhul on üldiselt tavaks olnud see, et kui vahetub president, siis vahetuvad ka paljud suursaadikud. Melville Jr.'i nimetas ametisse eelmine president Barack Obama, mitte praegune riigipea Donald Trump.

Ameerikas on suursaadiku roll Nuti sõnul selle poolest Eestist erinev, et kui Eesti saadik on puhtakujuline diplomaat, siis Ameerikas on olnud ka poliitilisi suursaadikuid. Seega, kui presidendi ja suursaadiku vaated ei klapi, võibki tagasiastumisi ette tulla.