Donald Trumpi kunagine advokaat Michael Cohen teatas ABC Newsile, et on lojaalne perele ja kodumaale, sõltumata sellest, kes on president.

Samuti kinnitas Cohen, et ta teeb prokuratuuriga koostööd, isegi kui see läheb vastuollu presidendi huvidega, vahendab BBC.

Alles hiljuti oli Cohen teatanud, et ta oli Trumpile nõnda lojaalne, et oleks kasvõi tema eest elu andnud.

Endine advokaat on hetkel uurimisel all oma ebaselge äritegevuse tõttu. 9. aprillil korraldas FBI Coheni kontoris ja kodus läbiotsimise. New Yorgi ametnikud konfiskeerisid Michael Coheni ja tema klientide vahel toimunud infovahetuse. USA meedia kinnitusel konfiskeeriti ka dokumendid, mis puudutasid pornotähe Stormy Danielsi juhtumit. President nimetas toona juurdlusbüroo tegevust häbiväärseks ja rünnakuks kogu USA-le.