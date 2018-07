Esmaspäeval leitud 12 Tai poisi ning nende treeneri päästmine on osutunud äärmiselt keeruliseks. Sõjaväe hinnangul tuleb lastel kõrge veetaseme tõttu kas sukelduma õppida või jääda koobastesse veel kuudeks.

9 päeva kadunud olnud seltskond, kes leiti ühelt kuivalt rahnult, on küll elus, kuid päästjate sõnul võib vee äravool koobastest kesta kuid, vahendab BBC. Sõjaväe hinnangul on võimalik, et lastele tuleb toitu saata järgnevaks neljaks kuuks.

Hetkel tegeletakse tõusva veega, et koopasolijateni vajaminevaid esemeid toimetada.

Lapsed ja nende treeneri leidsid esmaspäeva õhtul kaks briti sukeldujat.

Esimene kontakt poistega: